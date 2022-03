Fesca Bari Women, altra pesante sconfitta: il Match Point Matera trionfa per 5-0

Serie C Girone C

Quarto ko consecutivo per la Fesca Bari Women, che al campo Capocasale si è dovuta arrendere al Match Point Matera vittorioso per 5-0. La formazione ospite già nel primo tempo ha archiviato largamente la contesa, grazie alla doppietta di Fresby (reti al 13' e al 24') e al centro di Sesto al 45'; nella ripresa il Match Point Matera arrotonda ulteriormente il risultato con Fiore al 68' e Preddi all'87'. Per la Fesca Bari Women si tratta dellla sedicesima sconfitta stagionale, coi punti in classifica che restano 6 e che valgono il penultimo posto in classifica.