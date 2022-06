Fesca Bari Women, tutte le giocatrici andate a segno nella stagione 2021/2022

Girone C

Serie C femminile

Nell'annata da poco conclusa, in 26 partite disputate nella stagione regolare, la Fesca Bari Women ha messo a segno solo 13 gol, risultando il peggior attacco del girone C della Serie C femminile. Al passivo invece la squadra ha incassato 95 reti. La giocatrice che è andata a referto più volte è stata l'attaccante classe 1999 Federica De Filippis, autrice di 4 gol; a seguire c'è Lavinia Di Meo con 3 marcature.

Martina Caputo si è aggiudicata 2 gol mentre Antonella Miacola, Barbara Minafra, Aurora Pellegrini e Ilaria Trotta hanno segnato una rete a testa.