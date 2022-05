Fesca Bari Women, l'Apulia Trani si impone per 3-0

Serie C femminile Girone C

La Fesca Bari Women ha subito la diciottesima sconfitta stagionale nel duello contro l'Apulia Trani capolista, nel match andato in scena al campo Capocasale.3-0 il risultato finale, al termine di una partita dove la formazione padrona di casa ha cercato di contenere le velleità avversarie per poi colpire in ripartenza: al 15' però l'Apulia Trani ha approfittato di un errore difensivo per andare in vantaggio con Maknoun. Nella ripresa le altre due marcature ospiti, al 65' è Chiper a trovare la rete seguita dal sigillo di Sgaramella giunto al 79'. Finisce così, la Fesca Bari Women resta ferma al penultimo posto in classifica, a quota 9 punti.