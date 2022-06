Fesca Bari Women, missione salvezza: domenica c'è la sfida playout contro la Roma Decimoquarto

Serie C femminile Girone C

Domenica 12 giugno la Fesca Bari Women si gioca la permanenza nel girone C della Serie C femminile. Presso il campo Vis Aurelia è in programma la sfida dei playout contro la Roma Decimoquarto (ore 12:30). Alla formazione guidata dal tecnico De Bellis, che in stagione regolare è arrivata al penultimo posto a quota 9 punti, serve ritrovare una vittoria che manca da 6 partite in modo da raggiungere l'agognato traguardo. L'altro incrocio dei playout del girone sarà tra Grifone Gialloverde e Eugenio Coscarello Castrolibero.

Nel campionato da poco concluso Roma Decimoquarto e Fesca Bari Women si sono affrontate 2 volte. In entrambi i casi è stata la formazione della capitale a trionfare: all'andata (mercoledì 8 dicembre), in Puglia, è arrivato un 3-2 con reti di Caputo e De Filippis per le baresi e di Refi, Padovan e Bartolucci per le biancoblù; il 3 aprile invece è stata una tripletta di Antonilli a regalare il 3-0 finale alla Roma Decimoquarto.