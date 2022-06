Fesca Bari Women, tutti i numeri della stagione 2021/2022

Serie C femminile Girone C

La stagione della Fesca Bari Women si è chiusa con la retrocessione in Eccellenza, sancita dalla sconfitta per 4-0 nella gara dei playout contro la Roma Decimoquarto. Il cammino nel girone C della Serie C 2021/2022 è stato complicato per la formazione guidata dal tecnico De Bellis, che ha concluso la regular season al penultimo posto con 9 punti conquistati (2 vittorie, 3 pareggi e 21 sconfitte). I gol fatti sono stati 13, mentre quelli subiti hanno toccato quota 95.

Tutti i punti messi a referto sono stati ottenuti in casa, a seguito appunto di 2 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte; in trasferta sono invece arrivati 13 ko. La sconfitta più ampia è avvenuta il 30 gennaio, quando il Chieti Femminile ha trionfato per 10-0.