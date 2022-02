Fesca Bari Women, pesante sconfitta contro il Chieti capolista: 10-0 il risultato finale

Serie C femminile Girone C

Pesante sconfitta per la Fesca Bari Women che, alla Cittadella dello Sport di Sambuceto, è stata travolta dal Chieti Femminile capolista, che si è laureato campione d'inverno a punteggio pieno del girone C della Serie C Femminile. Una gara senza discussione che si è messa subito in salita per la formazione ospite, andata sotto di otto reti già nel primo tempo: pokerissimo di Stivaletta (9', 14', 29', 42' e 45'), accompagnato dai sigilli di Luisa Esposito al 10' e Valentina Esposito al 39'. Nella ripresa il Chieti arrotonda ulteriormente il risultato ancora con Stivaletta al 55', Giulia Di Camillo (59') e Kokany al 72'. Finisce 10-0, la Fesca Bari Women resta penultima in classifica a quota punti.