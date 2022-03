La Fesca Bari Women viene travolta per 5-0 dal Trastevere Calcio

Serie C femminile Girone C

Ancora una sconfitta per la Fesca Bari Women, dopo quella incassata contro la Vis Mediterranea Soccer. La formazione giallonera, presso il campo comunale San Pio di Bari, è stata battuta per 5-0 dal Trastevere calcio. La squadra, al netto delle tante assenze per infortunio, ha cercato di lottare e rispondere alle sortite avversarie. Dopo un'autorete al 6', il Trastevere chiude la prima frazione di gara sul 3-0 grazie alle reti di Boldorino al 22' e Serao al 43'. Nel secondo tempo gli altri due sigilli che hanno fissato il risultato ad opera di Sgambato al 55' e Lorè al 58'. La Fesca Bari resta penultima in classifica a quota 6 punti.