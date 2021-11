Fidelis Andria-Bari in chiaro in TV: dove vedere il derby della 15ª giornata di Serie C

Serie C Girone C

Vincendo contro la Vibonese al San Nicola, il Bari ha conservato un margine di 4 punti di vantaggio sulle squadre al secondo posto in classifica nel Girone C di Serie C, respingendo momentaneamente gli assalti di Palermo e Monopoli.

Nel prossimo turno valevole per la 15ª giornata di campionato, in programma domenica 21 novembre alle 17:30, la squadra di Michele Mignani sarà impegnata nel quarto derby stagionale dopo quelli con Monopoli, Foggia e Virtus Francavilla, questa volta sul campo della Fidelis Andria.

Fidelis Andria-Bari in TV in chiaro

La sfida del Degli Ulivi con i federiciani (già affrontati dai galletti al San Nicola perdendo di misura alla prima uscita assoluta della stagione in Coppa Italia di Serie C) verrà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre) a partire dalle 17:00 e sarà dunque visibile anche agli appassionati sprovvisti di un abbonamento a servizi di streaming e pay tv.