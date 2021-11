Fidelis Andria-Bari, le probabili formazioni: cambiano i terzini, confermato il duo Antenucci-Cheddira

Serie C Girone C

Ritrovato il successo contro la Vibonese nell'ultimo turno di campionato, il Bari è riuscito a tenere a distanza le inseguitrici conservando il vantaggio sulle inseguitrici ma oggi è atteso da un'altra sfida insidiosa e importante per la classifica (visto che il Palermo si è portato a -1 battendo nettamente la Paganese nell'anticipo di Sabato), valevole per il 15° turno di Serie C.

Dopo quelli con Monopoli, Foggia e Virtus Francavilla, i galletti sono attesi da un altro derby, questa volta sul campo della Fidelis Andria, compagine che occupa il penultimo posto in classifica con 12 punti, ben 18 in meno dei biancorossi. Sulla carta la squadra di Mignani è nettamente favorita sebbene debba fare i conti con un trend in trasferta che l'ha vista soccombere nelle ultime due uscite lontano dal San Nicola contro Virtus Francavilla e Juve Stabia e che la vede a secco di gol da Campobasso-Bari 1-3 del 17 ottobre scorso.

Come arriva la Fidelis Andria

Contro la capolista, Ginestra dovrà rinunciare agli infortunati Benvenga e Bordin, mentre hanno recuperato in tempo per essere convocati Alcibiade e Zampano. Rientra anche Di Piazza che ha scontato il turno di squalifica. Il 3-5-2 dei padroni di casa dovrebbe ricalcare a grandi linee quello del blitz di Pagani della scorsa domenica: tra i pali ci sarà Dini, mentre il terzetto difensivo sarà composto da De Marino, Venturini e Sabatino. A centrocampo Casoli e Nunzella saranno gli esterni, mentre al centro agiranno Gaeta, Bonavolontà e l'ex biancorosso Di Noia. In attacco Di Piazza si riprenderà una maglia da titolare accanto a uno tra Bubas (favorito) e Tulli.

Come arriva il Bari

Per il derby in casa dei federiciani, Mignani perde Marras a causa di un attacco influenzale, in compenso ritrova Gigliotti dopo aver scontato il turno di squalifica. Nel 4-3-1-2 del tecnico biancorosso, oltre a Frattali tra i pali, la linea difensiva dovrebbe vedere il ritorno di Belli e Mazzotta sulle corsie laterali mentre al centro viaggia verso la conferma il duo Celiento-Terranova. In mediana potrebbe partire ancora dal 1' Di Gennaro, affiancato da Maita e Scavone, mentre dalla trequarti in su Botta agirà molto probabilmente alle spalle del duo composto da Cheddira e Antenucci.

Fidelis Andria-Bari: i precedenti

Tra Fidelis Andria e Bari esistono complessivamente 7 precedenti ufficiali, di cui 4 in Serie B, 2 in Coppa Italia Semiprofessionisti e 1, il più recente, in Coppa Italia di Serie C. Proprio in occasione di quest'ultimo scontro, avvenuto all'inizio della stagione in casa dei galletti nella coppa di categoria, i federiciani hanno ottenuto la loro unica vittoria contro i vicini di casa, eliminandoli dal torneo. I quattro precedenti in campionato, invece, risalgono alle stagioni 1992-1993 e 1993-1994 in Serie B dove si contano 3 pareggi e 1 vittoria per il Bari. I biancorossi, nel dettaglio, non hanno mai vinto al Degli Ulivi ottenendo due pareggi a reti bianche, l'unica vittoria è avvenuta al San Nicola con un 3-0 firmato da Protti, Alessio e João Paulo.

Fidelis Andria-Bari: le probabili formazioni

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Dini; De Marino, Venturini, Sabatino; Casoli, Gaeta, Di Noia, Nunzella; Di Piazza, Bubas. All. Ginestra.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Celiento, Terranova, Mazzotta; Maita, Di Gennaro, Scavone; Botta; Antenucci, Cheddira. All. Mignani.

Arbitro: Fontani di Siena

Assistenti: Caso – Aniello Ricciardi

IV: Galipò

Fidelis Andria-Bari: dove vedere la partita in TV

Come di consueto, anche l'incontro tra Fidelis Andria e Bari verrà trasmesso su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti del campionato di Serie C. Per chi non possiede l'abbonamento, tuttavia, in questo caso ci sarà la possibilità di assistere alla partita in chiaro sintonizzandosi su Antenna Sud, canale 13 del digitale terrestre.