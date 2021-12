Fidelis Andria-Monopoli, tutte le info sulla prevendita dei biglietti per il settore ospiti

Serie C Girone C

Rese note le modalità di acquisto dei biglietti del settore ospiti in vista della gara tra Fidelis Andria e Monopoli, in programma domenica 19 dicembre e valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C, girone C. La capienza massima fissata è a 200 persone e la prevendita è valida soltanto per i tifosi biancoverdi residenti nel comune di Monopoli.

Di seguito il comunicato pubblicaot dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

In occasione dell’incontro Fidelis Andria-Monopoli, in programma domenica 19 dicembre alle ore 14.30, è attiva la prevendita dei tagliandi per il settore ospiti dello stadio “Degli Ulivi” di Andria, esclusivamente ai residenti nel comune di Monopoli. Il costo del biglietto è di € 12,00 più i diritti di prevendita.

È possibile acquistare i tagliandi presso tutti i punti vendita Vivaticket e online sul sito www.vivaticket.com fino a sabato 18 dicembre alle ore 19.00.

Come da disposizioni GOS, gli ospiti dovranno giungere preferibilmente con mezzi collettivi ed il settore ospiti avrà una capienza massima di 200 persone.

PUNTO VENDITA PIÚ VICINO

Gran Bar

indirizzo: via Nicola Pinto, 21 Castellana Grotte

telefono: 080 4962675

email: info@granbar.it

orari: Lun-Sab: 05.00/22.00 Dom: 05.00/13.00 15.00/22.0