Fidelis Andria-Monopoli, Pancaro: "Conteranno la determinazione e lo spirito di sacrificio. Pronti a fare la nostra partita"

Serie C Girone C

La settimana impegnativa del Monopoli, che ha portato in dote la vittoria per 2-0 sul Messina in campionato e l'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C per mano del Crotone (ko ai supplementari, risultato di 3-2), si concluderà con il derby pugliese contro la Fidelis Andria. Nella gara che si svolgerà domenica 6 novembre allo stadio Degli Ulivi, alle ore 14:30, i biancoverdi cercheranno di tornare a vincere in trasferta a seguito dei pareggi sui campi di Turris e Monterosi; a presentare la partita alla vigilia è stato il tecnico Giuseppe Pancaro.

Sulla gara: "Sicuramente il fatto che abbiano cambiato allenatore ci toglie dei punti di riferimento, non sappiamo cosa trovarci di fronte domani. I derby fanno storia a parte, secondo me le differenze di classifica si azzerano. A contare di più sono altri aspetti come la determinazione e lo spirito di sacrificio. Sono tutte situazioni queste nelle quali la squadra ha risposto bene. Risponderemo presente dal punto di vista dell'approccio. La squadra ha grande voglia e disponibilità".

Sulle condizioni della squadra: "Abbiamo qualche problemino, ai giocatori già infortunati si è aggiunto anche Piccinni. Nocchi e Bizzotto si sono allenati a parte, facendo delle cure, sono da valutare domattina. Drudi si è allenato oggi per la prima volta ed è da valutare, così come Fornasier; Vassallo rientra in gruppo, anche Fornasier è a disposizione. Non credo comunque di cambiare modulo, la squadra ha sempre risposto presente e voglio dare continuità".