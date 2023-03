Figliolia risponde a Puca: Bitonto, pareggio in casa del Gladiator (1-1)

Il Bitonto torna a muovere la classifica con un punto, dopo le due sconfitte consecutive ottenute per mano del Nardò e della Cavese. Allo stadio Mario Piccirillo di Santa Maria Capua Vetere i neroverdi hanno colto un pareggio per 1-1 al cospetto del Gladiator: è successo tutto tra la fine del primo tempo e le prime battute della ripresa, con i padroni di casa che sono andati in vantaggioa al 43' grazie a Puca per poi essere raggiunti da Figliolia al 47'. Il Bitonto sale così a 37 punti in classifica.