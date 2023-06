Finale play-off Serie B, sarà Bari-Cagliari: i sardi eliminano il Parma

Sarà il Cagliari l'avversario del Bari nella finale dei play-off di serie B 2022-2023. La semifinale di ritorno giocata al Tardini si è conclusa con il punteggio di 0-0, e i sardi, forti del 3-2 dell'andata in casa, si sono qualificati per la doppia sfida con i biancorossi che ieri hanno eliminato il Südtirol.

La gara d'andata si giocherà giovedì 8 giugno all'Unipol Domus alle 20:30, mentre il ritorno è in programma al San Nicola l'11 giugno (già iniziata la prevendita). Nei due precedenti stagionali contro i rossoblù la squadra di Michele Mignani ha ottenuto una vittoria (in trasferta 0-1) e un pari (1-1 in casa)