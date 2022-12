Finisce il Mondiale del biancorosso Cheddira: il 'suo' Marocco conquista il quarto posto

È teminata l'avventura mondiale del giocatore del Bari, Walid Cheddira: il Marocco del bomber biancorosso ha perso, oggi in Qatar, la finale per il terzo posto contro la Croazia. Nonostante la sconfitta, la compagine africana ha conquistato un risultato storico: è la prima squadra del continente ad aver raggiunto una semifinale in un Campionato del Mondo di Calcio. Cheddira ha seguito l'intera sfida contro i croati dalla panchina ed a visto soccombere i suoi compagni per 2 a 1: dopo l'iniziale goal di Gvardiol, il Marocco ha trovato il pareggio con Dari. La rete della vittoria di 'Modic e compagni' è stata firmata da Orsic.

Cheddira chiude così la sua esperienza nella rassegna iridata, senza reti e con un'espulsione rimediata nei quarti di finale contro il Portogallo. L'attaccante del Bari ha comunque messo in mostra alcune sue doti e potrà presto tornare ad allenarsi con i suoi compagni biancorossi, impegnati stasera nella difficile trasferta contro la Reggina. Quella nello stadio Granillo sarà, per la formazione di mister Mignani, l'ultima partita senza il suo cannoniere marocchino.