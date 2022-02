Foggia-Bari, le pagelle: Cheddira e Mallamo i migliori, male Frattali e Terranova

Serie C Girone C

Pareggio conquistato con carattere dal Bari nel derby contro il Foggia. Sotto per due volte nel punteggio, la squadra di Mignani è riuscita a riacciuffare gli avversari grazie a una prova generosa su un campo ai limiti del praticabile.

Anche in questa partita, come già avvenuto in alcune delle uscite del 2022, la squadra biancorossa ha concesso qualcosa di troppo dal punto di vista difensivo, tuttavia, rispetto ad altre prestazioni lo sforzo profuso per raddrizzare il risultato è stato da grande squadra e lascia ben sperare per le prossime sfide che attendono i galletti.

I migliori Today

Mallamo 7: Un gol da raccontare ai nipotini, che vale un punto pesante e che evita una settimana di malumori. Ingresso provvidenziale.

Cheddira 7: Realizza la rete dell'1-1 con un guizzo da rapace, poi è sfortunato quando nel finale di primo tempo spacca il palo alla sinistra di Dalmasso. Nella ripresa è proprio l'argentino a negargli la gioia della doppietta. Prova più che sufficiente la sua.

Maita 6,5: Grande prestazione del messinese, che pare essere tornato a esprimersi sui livelli del girone d'andata, anche nel ruolo di mezz'ala.

Maiello 6,5: Partita di grandissimo spessore dell'ex Frosinone, tanto a livello di interdizione, quanto di regia e impostazione. Sfiora anche il gol in un paio di circostanze.

D'Errico 6,5: Da un suo altro tiro da fuori nasce il gol del pari dell'1-1 ma in generale dà sempre l'impressione di poter combinare qualcosa di importante con i suoi dribbling e i suoi strappi palla al piede.

I peggiori Today

Frattali 4,5: Dopo l'intervento non proprio efficace contro Liguori con il Campobasso, un altro errore evidente che influisce sul risultato.

Terranova 5,5: Balla in più occasioni, prima del vantaggio del Foggia, e anche in occasione del gol di Curcio in cui si fa anticipare.

Ricci 5,5: Viene chiamato in causa molte volte sulla sua corsia di competenza ma troppo spesso si perde in dribbling inefficaci o mette poca qualità nei traversoni.

Foggia-Bari 2-2: pagelle e tabellino

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso 7; Nicolao 6,5 (61' Girasole 6), Sciacca 6, Di Pasquale 6, Rizzo 6; Di Paolantonio 6, Petermann 6, Garofalo 6; Merola 6,5 (77' Vitali sv), Ferrante 6, Curcio 7 (77' Turchetta sv). A disp.: Alastra, Gallo, Rizzo Pinna, Maselli, Tuzzo, Buschiazzo. All. Zeman 6,5.

BARI (4-3-1-2): Frattali 4,5 (46' Polverino 6); Belli 6, Terranova 5,5, Gigliotti 5,5, Ricci 5,5; Maita 6,5, Maiello 6,5, D'Errico 6,5 (80' Mallamo 7); Galano 6 (83' Citro sv); Antenucci 6, Cheddira 7 (83' Simeri sv). A disp.: Polverino, Celiento, Di Cesare, Bianco, Misuraca, Mazzotta, Pucino, Scavone, Paponi. All. Mignani 6,5.

Arbitro: Cascone di Nocera Inferiore

Assistenti: Miniutti - Ricciardi

IV: Feliciani

Marcatori: 12' Curcio (F) 21' Cheddira (B) 22' Merola (F), 85' Mallamo (B)

Note - ammoniti Garofalo, Di Paolantonio, Dalmasso (F), Ricci (B). Recupero: 2' pt, 4' st.