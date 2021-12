Continua la striscia positiva dell'Atletico Acquaviva: battuto il Foggia Incedit per 2-0

Squadra in casa

Squadra in casa Foggia Incedit

La striscia positiva dell'Atletico Acquaviva si prolunga a quattro risultati utili di fila. Nella tredicesima giornata del campionato di Promozione (girone A) è arrivato un importante blitz contro il Foggia Incedit, al campo FIGC. Una vera e propria prova di forza quella degli uomini allenati da Michele Delle Foglie che chiudono la pratica già nel primo tempo grazie alle reti di Proscia su una ribattuta e al sesto centro stagionale di Cannone. Nella ripresa arriva la reazione dei padroni di casa che alzano il ritmo e prendono un palo con Mascia; al 69' il Foggia Incedit ha l'occasione per accorciare le distanze con un calcio di rigore, ma Bruno non inquadra lo specchio della porta. Finisce 2-0, e la rincorsa dell'Atletico Acquaviva continua, avendo conquistato il sesto posto in classifica a quota 21 punti.