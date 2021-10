Monopoli, i convocati per la sfida col Foggia: c'è Fornasier, rientra Arena

L'allenatore dei biancoverdi Alberto Colombo ha chiamato 25 giocatori in vista della gara valevole per la nona giornata del campionato di Serie C, girone C, e che avrà luogo domenica 17 ottobre allo stadio Zaccheria (14:30)