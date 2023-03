Foggia-Monopoli, Pancaro: "Vogliamo voltare pagina, il nostro obbligo è cercare di dare il massimo"

L'allenatore dei biancoverdi ha presentato il match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C, girone C, in programma mercoledì 15 marzo allo stadio Zaccheria. Calcio d'inizio alle ore 21:00