Football Acquaviva-Atletico Acquaviva, è pareggio nel derby cittadino

Allo stadio Giammaria è pari e patta nel derby tra Football Acquaviva e Atletico Acquaviva, nel match valevole per la seconda giornata del campionato di Promozione (girone A). Nel primo tempo è il Football Acquaviva a fare la voce grossa, con gli ospiti che non riescono a creare pericoli alla porta difesa da Carulli. A firmare il vantaggio ci pensa Francesco Farella, al 18', direttamente su calcio di punizione; il raddoppio invece arriva ad opera di Pablo Farella, di testa, su assist di Campanelli (43'). La formazione guidata da Michele Delle Foglie non molla, anzi, e riduce le distanze sugli sviluppi di un calcio d'angolo, con Lorusso (72'): è il preludio al gol del pareggio che arriva al 79', grazie al centravanti Abbrescia. Finisce 2-2, primo punto per entrambe le formazioni in questo torneo.