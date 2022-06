Football Acquaviva, tutti i marcatori della stagione 2021/2022

Il Football Acquaviva ha totalizzato 29 gol in 26 partite, risultando il decimo attacco del girone A del campionato di Promozione. I gol al passivo invece sono stati 45. Tra gli 11 marcatori diversi che sono finiti sul tabellino quello che si è messo in evidenza è stato l'attaccante Paolo Farella, che ha segnato 12 reti in 22 presenze. Più staccati Bartolomeo Lorusso e Damiano Vasco, autori di 3 gol a testa.

2 i centri per Donato Carnevale, Fabio Colaianni e Francesco Farella, uno a testa per Giovanni Campanelli, De Bellis, Alberto Labarile, Albert Racano e Marco Tassielli.