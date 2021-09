Football Capurso, prima sconfitta in campionato: il Lucera si impone 3-1

Dopo il pareggio per 2-2 nella prima giornata, arriva un ko nel match giocato al campo FIGC di Foggia

Prima sconfitta in campionato per il Football Club Capurso, nella seconda giornata del campionato di Promozione, girone A. Al campo FIGC di Foggia il Lucera si impone col risultato di 3-1: sblocca la partita il centrocampista De Rita, poco prima dell'intervallo. Tuttavia nella ripresa gli ospiti sfruttano un errore dei padroni di casa e pareggiano i conti, grazie all'attaccante De Giglio: l'1-1 dura poco ed infatti il Lucera colpisce subito dopo con lo spunto di un altro centrocampista, Ferrantino. Gli ospiti provano a reagire ma ad archiviare la pratica ci pensa Graziano, che deposita il pallone in rete dopo che De Rita aveva sbagliato un rigore. Il Football Capurso resta nelle zone basse della classifica, a quota un punto.