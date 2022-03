Football Club Capurso, sussulto in ottica salvezza: battuto lo Sporting Apricena nello scontro diretto

Colpo salvezza per il Football Club Capurso, che ha allungato la propria striscia positiva a tre risultati utili consecutivi. Allo stadio comunale dell'Amicizia la formazione guidata da Mimmo Casamassima ha avuto la meglio sullo Sporting Apricena in un autentico scontro diretto, vinto per 2-0: nella prima frazione di gara De Giglio apre le danze su calcio di rigore (sedicesimo centro stagionale per l'attaccante) poi gli ospiti falliscono un penalty con Fatone e i padroni di casa restano in dieci uomini per un'espulsione. Un altro rosso viene comminato nel finale di partita, ma al 96' Conese chiude l'incontro finalizzando una ripartenza. Il Football Club Capurso sale a quota 21 punti e allunga a +4 su RInascita Rutiglianese e appunto Sporting Apricena.