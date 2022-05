Francavilla sul Sinni-Bitonto, ecco chi dirigerà l'incontro

Squadra in casa

Squadra in casa Francavilla

Scelto il direttore di gara per Francavilla sul Sinni-Bitonto, che si giocherà domenica 15 maggio allo stadio Fittipaldi alle ore 16:00. Sarà Lucio Felice Angelillo della sezione di Nola a dirigere l'incontro, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Celestino della sezione di Reggio Calabria e Davide Gigliotti della sezione di Lamezia Terme.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Bitonto tramite i propri canali ufficiali:

