Francavilla sul Sinni-Bitonto, le info sui biglietti per il settore ospiti

Il Bitonto ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per il settore ospiti del match contro il Francavilla sul Sinni, che si disputerà domenica 15 maggio allo stadio Fittipaldi alle ore 16:00. Il costo dei tagliandi ammonta a 10 euro più uno di prevendita, mentre i posti a disposizione dei tifosi neroverdi sono 100.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Bitonto tramite i propri canali ufficiali:

Per la partita Francavilla – Bitonto, in programma domenica 15 maggio, alle ore 16, allo stadio “Nunzio Fittipaldi” di Francavilla in Sinni (PZ), e valevole per la 37^ e penultima giornata del Campionato Nazionale Serie D – girone H, ecco le informazioni sulla vendita dei tagliandi per i tifosi del Bitonto.

Posti disponibili Settore Ospiti: 100;

Costo del tagliando: € 10 (+ € 1 di prevendita).

Punti vendita:

Circuito online “Posto Riservato” sul sito:

TABACCHERIA SORGENTE – Piazza XXVI Maggio n. 23 – Bitonto (BA)

I tifosi del Bitonto potranno acquistare i biglietti esclusivamente in prevendita e nella modalità online, a partire dalle ore 14 di martedì 10 maggio ed entro e non oltre le ore 21 di sabato 14 maggio: non sarà possibile acquistare i tagliandi dal botteghino del settore ospiti dello stadio “Nunzio Fittipaldi”.