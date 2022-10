Serie B | Frosinone-Bari 1-0: la video sintesi della partita

Le immagini dell'incontro perso dai biancorossi sul campo dei ciociari: i Galletti in 10 dal 20' per l'espulsione di Bellomo resistono fino alla fine ma Borrelli al 93' regala il successo alla squadra di Fabio Grosso che va in vetta alla classifica