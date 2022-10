Frosinone-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Appaiati al secondo posto nella classifica del campionato di Serie B con 18 punti, Frosinone e Bari si affronteranno oggi pomeriggio al 'Benito Stirpe' nel match valevole per la 10ª giornata del torneo cadetto.

Sarà uno degli incontri principali di questo turno, con ottimi presupposti di assistere a una grande partita poiché da una parte ci saranno i laziali, sempre vincitori nelle 4 gare giocate tra le mura amiche con 8 gol fatti e 0 subiti, dall'altra i biancorossi che invece hanno il miglior rendimento esterno della categoria con 13 punti ottenuti sui 15 disponibili in 5 gare lontano dal San Nicola.

Nello scorso turno, la squadra degli ex Fabio Grosso (tecnico dei Galletti nella stagione 2017-2018) e Guido Angelozzi, ha ottenuto la seconda vittoria di fila battendo il Venezia in trasferta, il Bari, invece, ha conosciuto la prima sconfitta in campionato venendo battuto in casa dall'Ascoli. Per la squadra di Mignani c'è poi stato un ulteriore ko di misura nella gara di Coppa Italia disputata lo scorso mercoledì sul campo del Parma.

La direzione di gara è affidata al signor Daniele Perenzoni della sezione arbitrale di Rovereto, arbitro che ha già diretto i pugliesi in 3 occasioni nelle tre stagioni di Serie C, con 2 vittorie (vs Rieti e Juve Stabia, entrambe in trasferta) e 1 pari (in casa del Palermo).

Frosinone-Bari: i precedenti

Complessivamente i precedenti ufficiali tra Frosinone e Bari, tenendo conto di tutte le competizioni, sono 18. Nel testa a testa sono in vantaggio i pugliesi, vincitori i 9 incontri, mentre i successi laziali sono 4 e 5 incontri sono finiti in parità. Bilancio deficitario tenendo conto solamente delle gare giocate in casa del Frosinone dove in 8 precedenti il Bari conta 0 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.

Le due squadre si sono affrontate lo scorso 23 luglio in amichevole, sempre allo Stirpe e in quell'occasione vinsero i gialloblù 1-0, con un gol di Moro. L'ultimo Frosinone-Bari in Serie B, invece, risale al 16 settembre 2017, quando i padroni di casa vinsero 3-2 (autorete di Cassani, gol di Daniel Ciofani e Sammarco, mentre per i biancorossi fu doppietta di Improta).

Come arriva il Frosinone

Fabio Grosso non potrà contare sugli indisponibili Oyono e Sampirisi. Se il modulo dovesse rimanere il 4-2-3-1, a protezione del portiere Turati dovrebbe agire la difesa composta da Monterisi a destra, Lucioni e Szyminski al centro e Frabotta a sinistra. In mediana, anche se non al meglio, dovrebbe esserci Kone con Mazzitelli, mentre ad agire sulla trequarti sarebbero Rohden, Garritano e Caso, con Moro nel ruolo di unica punta. In caso di passaggio al 3-5-2, potrebbe essere inserito Ravanelli in difesa e uno tra Rohden e Oliveri come quinto di centrocampo, con l'attacco che passerebbe a due punte con Mulattieri e Moro.

Come arriva il Bari

Per la trasferta laziale Michele Mignani ritrova Antenucci, Folorunsho e Pucino, che per la gara di Coppa Italia erano stati lasciati a riposo, ma dovrà rinunciare allo squalificato Di Cesare. Assenti anche Maiello, sulla via del recupero del problema muscolare che lo ha fermato prima di Bari-Ascoli, e Ceter per un fastidio muscolare al bicipite femorale sinistro occorso dopo la gara col Parma. Nel 4-3-1-2 biancorosso con Caprile che ritornerà tra i pali, la difesa dovrebbe essere composta da Pucino, Terranova (attenzione però alla candidatura di Zuzek), Vicari e Ricci. A centrocampo con Maita e Folorunsho è ballottaggio tra Benedetti e Mallamo. Sulla trequarti Bellomo parte in vantaggio su Botta, mentre non ci sono dubbi sull'impiego di Cheddira e Antenucci in attacco.

Frosinone-Bari: probabili formazioni

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Monterisi, Lucioni, Szyminski, Frabotta; Kone, Mazzitelli; Rohden, Caso, Garritano; Moro. All. Grosso

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Terranova, Vicari, Ricci; Benedetti, Maita, Folorunsho; Bellomo; Cheddira, Antenucci. All. Mignani

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Assistenti: Imperiale - Cavallina

IV: Cavaliere

VAR: Di Martino

AVAR: Muto

Frosinone-Bari: dove vederla in tv e streaming

Frosinone - Bari, valevole per la 10ª giornata di Serie B, in programma sabato 22 ottobre alle 14:00, al Benito Stirpe, verrà trasmessa su DAZN e su Sky Sport (canale 254). Gli abbonati Sky potranno vedere il match anche in streaming su SkyGO. La gara sarà trasmessa anche in streaming su Helbiz Live. Frosinone-Bari sarà visibile anche su NOW e su OneFootball, in modalità pay-per-view.