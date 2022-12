Gelbison-Monopoli, Pancaro: "Siamo convinti di poter fare la nostra prestazione"

Serie C Girone C

Anticipo del sabato per il Monopoli, impegnato nel match dello stadio Guaraglia di Agropoli contro la Gelbison (17 dicembre, calcio d'inizio alle ore 14:30). L'imperativo è tornare a fare punti dopo le due sconfitte consecutive ottenute allo stadio Veneziani per mano di Potenza e Pescara; a presentare la partita alla vigilia è stato il tecnico Giuseppe Pancaro.

Sulla gara: "L'aspetto positivo è che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, dalla società alla squadra. Dobbiamo ottenere il massimo dalle prossime due partite. Le idee sono chiare. Siamo in grado di fare la nostra prestazione contro una formazione che sta facendo un ottimo campionato e che ha entusiasmo. Siamo consapevoli delle difficoltà di domani. Piccinni? Valutiamo, mi prendo un altro giorno per decidere. il gruppo è sano, i ragazzi stanno soffrendo il momento".

Sulle condizioni della squadra: "Oltre a Nocchi, Fornasier, Falbo, Cristallo e De Risio non ci sarà Bussaglia per infortunio. SImeri non l'ho convocato perché l'ho visto distratto, in questo momento dobbiamo fare il massimo per il Monopoli. Manca anche Vassallo, squalificato. Ci sono dei problemi non lo nascondiamo, siamo scontenti ma consapevoli che i risultati si analizzano alla fine".