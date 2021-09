Genchi di rigore al fotofinish: il Bitritto Norba stende la Fesca Bari

Alla fine la spunta il Bitritto Norba, nell'andata del primo turno di Coppa Italia di Promozione svoltasi al campo sportivo Capocasale. 0-1 il risultato finale per gli uomini di mister Michele Carella, che nel primo tempo sfiorano il gol con l'attaccante Vito Genchi. Gli ospiti spingono, i padroni di casa tengono botta. Così la gara si decide con un episodio, al 91': Strippoli viene atterrato dal portiere nel cuore dell'area, l'arbitro assegna il penalty che Genchi trasforma. Nel finale non c'è tempo per una reazione del Fesca Bari. Finisce 1-0, decisiva sarà la gara di ritorno.