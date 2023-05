Genoa-Bari 4-3, le pagelle: Esposito e Cheddira rispondono presenti

Il Bari è uscito battuto nel punteggio (4-3) sul campo del Genoa, ma non nella prestazione. Pur soffrendo l'intraprendenza di Gudmundsson e compagni, la squadra di Mignani è riuscita a rispondere colpo su colpo a quella di Gilardino, arrendendosi soltanto nel finale per un rigore a dir poco generoso.

I migliori Today

Esposito 7: Mignani lo prova da trequartista sfruttando la sua bravura tra le linee, lui ringrazia pennellando una punizione magnifica che vale il momentaneo 1-1.

Benedetti 6,5: Primi 45' difficili, un po' in affanno e con diversi errori tecnici. Nettamente meglio nella ripresa, in cui sigla il momentaneo 2-2 con un bolide all'incrocio.

Cheddira 6,5: In campo per mezz'ora del secondo tempo, finalmente ritrova il gol su azione con un bel destro a giro. C'è da sperare sia la fiammella che alimenta il fuoco in vista dei play-off.

Molina 6,5: Spesso criticato nelle ultime uscite, l'ex Monza entra bene, inizia a centrocampo e poi chiude da terzino, dimostrando di poter essere un'alternativa nel ruolo.

Zuzek 6,5: Un'altra prova che conferma che il Bari con lui ha fatto un affare. Sicuro, attento, grintoso e determinato.

I peggiori Today

Scheidler 5,5: Rispolverato dopo tanto tempo ai margini, riesce a ritagliarsi una sola opportunità nel corso della gara con un tiro parato di piede da Martinez.

Antenucci 5,5: Purtroppo non riesce ad accendersi o a rendersi mai davvero pericoloso.

Dorval 5,5: Preoccupato dalle incursioni avversarie, scala male in occasione del gol del vantaggio su Sabelli.

Genoa-Bari 4-3: pagelle e tabellino

GENOA (4-3-1-2): Martinez 6,5 (90'+2 Agostino sv); Sabelli 7 (78' Frendrup sv), Vogliacco 6,5, Dragusin 6, Hefti 6,5; Jagiello 6,5, Badelj 6,5, Strootman 6,5; Gudmundsson 7,5 (90'+3 Criscito 6,5); Salcedo 6 (65' Puscas 6), Coda 7 (66' Ekuban 6,5). A disp.: Semper, Aramu, Sturaro, Ilsanker, Yalcin, Boci, Tourè. All. Gilardino 6,5

BARI (4-3-1-2): Frattali 6; Dorval 5,5 (66' Botta 6), Zuzek 6,5, Vicari 6 (81' Matino sv), Ricci 6; Mallamo 6 (46' Molina 6,5), Benali 6 (77' Maiello sv), Benedetti 6,5; Esposito 7; Antenucci 5,5 (66' Cheddira 6,5), Scheidler 5,5. A disp.: Caprile, Sarri, Di Cesare, Morachioli, Mazzotta, Bellomo. All. Mignani 6,5

Arbitro: Rutella di Enna

Assistenti: Rossi C. - Garzelli

IV: Petrella

VAR: Di Martino

AVAR: Meraviglia

Marcatori: 12' Sabelli (G), 20' Esposito (B), 34' Gudmundsson (G), 74' Ekuban (G), 87' Cheddira (B), 90'+4 rig. Criscito (G)

Note - ammoniti Mallamo (B), Scheidler (B), Strootman (G), Botta (B), Sabelli (G). Recupero: 2', 4'