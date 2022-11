Giugliano-Monopoli, le info sulla prevendita dei biglietti per il settore ospiti

Serie C Girone C

Il Giugliano Calcio 1928, dopo aver atteso le disposizioni del G.O.S., comunica che sono in vendita i tagliandi del settore ospiti per la gara in programma domenica 20 novembre alle ore 14:30 allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, e valevole per la quattordicesima giornata Serie C, Girone C tra Giugliano e Monopoli. È possibile acquistare il tagliando online attraverso il circuito Etes Ticketing, oppure in alternativa presso il seguente punto vendita a Monopoli:

Viaromabet Srl, Via Roma 2/E , Monopoli.

Il costo del tagliando sarà di 15€ compresi costi di prevendita. Ingresso gratuito per gli Under 14. La capienza massima del settore ospiti sarà di 500 unità.

Sarà possibile per la tifoseria ospite, secondo disposizioni, acquistare il biglietto per il settore ospiti entro e non oltre le ore 19:00 di sabato 19 novembre.

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli