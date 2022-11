Giugliano-Monopoli, Pancaro: "Affrontiamo la partita con la rabbia giusta"

Serie C Girone C

Obiettivo ripartenza per il Monopoli, reduce dalla sconfitta interna nel derby contro il Foggia. Domenica 20 novembre i biancoverdi affronteranno l'ostica trasferta allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, contro il Giugliano: nelle ultime sette partite il Monopoli ne ha vinta una, quella in casa contro il Messina lo scorso 30 ottobre (risultato finale di 2-0). A presentare la partita alla vigilia è stato l'allenatore Giuseppe Pancaro.

Sulla partita: "Il Giugliano sta facendo molto bene, ha grande entusiasmo ed è anche una squadra ben organizzata. Veniamo da una sconfitta che brucia tantissimo, ora abbiamo l'opportunità di rifarci. Dobbiamo avere la rabbia giusta per riscattarci, quando perdi lo stato d'animo non è dei migliori. Nel corso della settimana ci siamo concentrati su quello che bisognerà fare".

Sulle scelte di formazione: "Vassallo per noi è un giocatore importantissimo, in questi giorni tutti i giocatori che avevano infortuni hanno messo minuti nelle gambe. Tale fattore mi dà la possibilità di scegliere per bene, anche conservando dei cambi che possono divenire utli a partita in corso. La gerarchia dei portieri? Il titolare è Vettorel. Per l'attacco tutti partono alla pari".

Sulle condizioni della squadra: "De Santis è indisponibile, mancherà anche Piccinni che si è dovuto fermare di nuovo. Lo valuteremo con calma".