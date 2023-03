Gladiator-Bitonto, le info sulla prevendita dei biglietti per il settore ospiti

Per i tifosi neroverdi, ecco come assistere alla partita Gladiator – Bitonto, in programma domenica 19 marzo, alle ore 14,30, allo stadio “Mario Piccirillo” di Santa Maria Capua Vetere (CE), e valevole per la 28^ giornata del Campionato Nazionale Serie D – girone H.

Costo del tagliando: € 10,00;

Ingresso gratuito per donne e under 14.

Punti vendita:

Botteghino settore ospiti stadio “Mario Piccirillo” di Santa Maria Capua Vetere (CE), attivo a partire dalle ore 13,30.

Fonte: comunicato ufficiale Bitonto