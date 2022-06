Gravina, a luglio scattano le selezioni per le categorie Giovanissimi e Allievi

Nei prossimi giorni il Gravina avvierà le selezioni per le categori Giovanissimi e Allievi tramite l'iniziativa FBC Open Day. Tali selezioni avranno luogo presso lo stadio Vicino: il 5, il 7 e il 9 luglio sarà la volta dei ragazzi nati dal 2008 al 2010 (gli anni compiuti devono essere almeno 12), che vorranno far parte dei Giovanissimi; il 12, il 14 e il 16 luglio invece toccherà ai nati nel 2006 e nel 2007, categoria Allievi. Per richiedere le info rivolgersi ai contatti pubblicati dal Gravina tramite la propria pagina Facebook; i partecipanti dovranno obbligatoriamente presentare un certificato medico.