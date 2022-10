Gravina, ancora un pareggio per 1-1: pari e patta in casa del Matera

Squadra in casa

Squadra in casa Matera

Pari e patta tra Matera e Gravina nell'anticipo della sesta giornata del campionato di Serie D, girone H, che si è disputato allo stadio XXI settembre-Franco Salerno: 1-1 il risultato finale, al termine di un botta e risposta che si è sviluppato nella ripresa. Nel primo tempo il match è stato equilibrato, con poche emozioni ad eccezione del colpo di testa di Actis Goretta arrivato in apertura. Lo stesso attaccante classe 1989, al 52', ha siglato il vantaggio per gli ospiti direttamente su calcio di rigore; tuttavia il Matera ha reagito e ha ristabilito l'equilibrio grazie a Russo (76'). Il Gravina sale così a quota 5 punti in classifica.