Gravina, arriva il tris di vittorie: rimontato il Nardò per 3-2

Impresa del Gravina allo stadio Giovanni Paolo II, capace di rimontare il Nardò e di mettere a segno la terza vittoria consecutiva, la seconda per altro in trasferta. Scoppiettante il primo tempo: al 3' gli ospiti vanno avanti grazie al centro di Tommasone, a cui segue il pareggio firmato da Cancelli al 5', abile a sfruttare una disattenzioen difensiva. Il Nardò completa poi la rimonta su una ripartenza, finalizzata al 32' da Mariano; poco dopo Diop e Kharmoud sfiorano il 2-2. La ripresa è caratterizzata da un vero e proprio assedio del Gravina, che riesce a ribaltare completamente il risultato: all'82' Kharmoud chiude al meglio un'azione insistita degli ospiti, mentre al 94' Diop risolve una mischia di testa per il 3-2 finale. Gli uomini guidati dal duo Summa-Ragone salgono così al quarto posto in classifica a quota 42 punti.