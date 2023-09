Gravina, arriva la prima gioia della stagione: Santoro stende il Nardò

Prima e pesante vittoria stagionale per il Gravina, che allo stadio Vicino ha sorpreso il Nardò superandolo per 1-0. Dopo un primo tempo dove i padroni di casa si sono resi pericolosi con Coppola, rischiando di capitolare in occasione dell'iniziativa di Ferreira, al 61' i gialloblù hanno visto assegnarsi un calcio di rigore trasformato abilmente da Santoro; per l'attaccante si è trattato del primo gol personale in questo campionato. Il Nardò ha attuato un forcing nel finale di partita, ma la formazione guidata da Raimondo Catalano ha retto l'urto: il Gravina è così salito a quota 4 punti in classifica.