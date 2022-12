Gravina, arriva la prima vittoria stagionale: battuto per 1-0 il Martina

Squadra in casa

Può finalmente sorridere il Gravina, che ha finalmente ottenuto il primo successo stagionale: allo stadio Vicino i gialloblù hanno avuto la meglio per 1-0 contro il Martina, grazie alla rete siglata da Ligorio al 3'. Dopo nove pareggi e sei sconfitte dunque, è arrivato il primo successo per gli uomini guidati da Antonio Summa e Felice Ragone, a cui la società qualche giorno fa aveva ribadito la fiducia estendendola a tutto lo staff tecnico. Il Gravina è così salito a quota 12 punti in classifica.