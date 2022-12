Gravina-Bitonto, ecco chi dirigerà l'incontro

Squadra in casa

Squadra in casa FBC Gravina

La designazione arbitrale di Gravina – Bitonto, gara valida per la 15^ giornata del Campionato di Serie D – girone H, in programma domenica 11 dicembre alle ore 14,30, allo stadio “Stefano Vicino” di Gravina in Puglia (BA):

Direttore di Gara: sig. Riccardo Fichera della sezione di Milano.

Assistenti: sig. Stefano Vito Martinelli della sezione di Potenza – sig. Pasquale Minichiello della sezione di Ariano Irpino.

Fonte: comunicato ufficiale Bitonto