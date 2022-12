Gravina-Bitonto, le info sulla prevendita dei biglietti

FBC Gravina vs Bitonto

15a Giornata

11 Dicembre 2022

14:30

Stadio Comunale "stefano Vicino" Gravina in Puglia

Intero: €10+€1 (diritti di prevendita)

Fascia d'età 14-18: €5 + €1 (diritti di prevendita)

Under 14: Ingresso gratuito solo se accompagnati

Ospiti: €10+€1 (diritti di prevendita) tagliandi disponibili solo in prevendita https://www.postoriservato.it/.../acquista-biglietti-fbc...

Ticket disponibili presso Bar La Stazione di Gianfranco e Gina., Weare Coffee sulla piattaforma postoriservato.it

Botteghino ospiti chiuso

Fonte: comunicato ufficiale Gravina