Gravina, blitz vincente al cospetto del Bitonto: i gialloblù vincono per 2-0

Va al Gravina il derby contro il Bitonto, con i gialloblù che mettono a segno un colpo importante per continuare a sperare nella salvezza diretta. La formazione guidata da Raimondo Catalano ha espugnato il polisportivo Nicola Rossiello per 2-0: ad aprire le danze è stato Pontillo al 61', al termine di un'azione personale, mentre il raddoppio è stato firmato da Stanisavic, abile ad insaccare al meglio una ribattuta (68'). Il Gravina è salito a 32 punti, assieme al Molfetta, e si è portato a due lunghezze dalla zona che porta alla salvezza diretta; il Bitonto invece, già sicuro della permanenza in categoria, è rimasto fermo a quota 42.