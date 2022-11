Gravina, buon punto sul campo della Cavese: al Lamberti finisce 0-0

Dopo due sconfitte consecutive il Gravina è riuscito a strappare un punto al Cavese capolista, nel match che è andato in scena allo stadio Lamberti. 0-0 il risultato finale, al termine di una gara giocata con grande compattezza dai gialloblù. Nel primo tempo Mascolo è stato provvidenziale sull'iniziativa dei padroni di casa da parte di Salandria, poi la grande opportunità per gli ospiti su calcio di rigore (nel secondo tempo): il portiere della Cavese Colombo però ha respinto il tentativo di Tommasone. Successivamente sono arrivati due cartellini rossi, uno per parte, indirizzati rispettivamente a Maffei e a Ligorio; alla fine il Gravina ha resistito ed è potuto così salire a quota 8 punti in classifica.