Gravina, ecco i calciatori col minutaggio più alto nella stagione 2021/2022

Un poker di calciatori oltre la soglia dei 3000' di utilizzo. Nella graduatoria ad hoc dei calciatori più utilizzati dal Gravina, nel corso dell'annata, spicca Salvatore Giglio, sceso in campo in 38 occasioni per un totale di 3335'; a seguire il difensore Matteo Gilli (3180' in 36 gare) e il terzino Luca Di Modugno, che ha totalizzato 3009' in 37 presenze. Poco distante il centrocampista Rodrigo Tuninetti: il classe 1997 è stato impiegato per 36 volte (3005').

L'esterno offensivo Anas Kharmoud è stato il quinto giocatore impiegato maggiormente dal duo Summa-Ragone. Per lui 31 presenze e 2690'.