Gravina e Molfetta, ancora due partite per sperare nella salvezza diretta

Due giornate dal termine della stagione regolare, sei punti in palio, un traguardo ancora possibile da raggiungere. Gravina e Molfetta si giocano tanto in queste ultime battute di campionato, ossia la possibilità di ottenere la salvezza diretta senza passare dai playout. Attualmente entrambe le squadre hanno ottenuto finora 32 punti e si troverebbero così a disputare gli spareggi; tuttavia la matematica offre ancora la possibilità di evitare un finale thrilling.

Tutto passerà ovviametne dai prossimi due turni, nei quali Gravina e Molfetta saranno costrette praticamente a vincere per sperare. Senza fare troppi calcoli: i gialloblù dovranno affrontare il Martina in trasferta e successivamente ospitare il Lavello, mentre i biancorossi se la vedranno con il Team Altamura e poi con l'Afragolese in uno scontro diretto che potrebbe essere fondamentale. E in ogni caso dipenderà molto dai risultati delle altre contendenti, cioé Gladiator (36 punti), la stessa Afragolese (35) e la Nocerina (33). Insomma, non sono ammessi passi falsi per evitare i playout tutto ancora accadere e sia Gravina che Molfetta potrebbero nella migliore delle ipotesi raggiungere l'agognato traguardo.