Gravina, fiducia a tempo della società per lo staff tecnico

Il Gravina ribadisce la propria fiducia nello staff tecnico, guidato dagli allenatori Antonio Summa e Felice Ragone. A chiarire la posizione è stata la stessa società tramite un comunicato stampa in cui ha spiegato che, dopo un'attenta riflessione, di concedere altro tempo per poter ribaltare l'attuale situazione: il Gravina, finora, è penultimo in classifica dopo aver racimolato nove punti a fronte di altrettanti pareggi e 6 sconfitte; ancora nessuna vittoria messa a referto dai gialloblù. Dunque si attende la svolta a cominciare dagli ultimi due impegni del 2022, in programma contro Martina e Lavello.