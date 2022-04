Chiaradia e Diop fanno esultare il Gravina: battuto per 3-2 il Francavilla sul Sinni

Il Gravina torna alla vittoria dopo il ko in trasferta col Brindisi: allo stadio Vicino i gialloblù si sono imposti sul Francavilla sul Sinni in un match rocambolesco e ricchissimo di emozioni. Al 2' i padroni di casa passano in vantaggio grazie al centro di Chiaradia direttamente da calcio d'angolo; tramite ancora un corner il Gravina raddoppia grazie all'attaccante Diop al 20'. Gli ospiti, nella seconda parte della prima frazione di gara, accorciano le distanze sugli sviluppi di un calcio piazzato con Vaughn (35'). Nella ripresa arriva il 2-2 del Francavilla sul Sinni al 53', quando Nolé è abile a finalizzare un'azione convulsa in piena area di rigore; la fomrazione guidata dal duo Summa-Ragone però non molla e alla fine trova il 3-2 al 75' di nuovo con Diop, su servizio di Tommasone. Il Gravina sale a quota 50 punti.