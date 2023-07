Gravina, gradito ritorno per l'attacco: tesserato Domenico Santoro

Gradito ritorno in casa Gravina, che come primo colpo si è regalato l'ingaggio dell'attaccante classe 1995 Domenico Santoro. Il calciatore, che nella passata stagione ha vestito la maglia del Brindisi arrivando a conquistare la promozione in Serie C, ha vissuto l'ultima esperienza in gialloblù nel 2019/2020: il suo score fu di 25 presenze e 13 reti.

Nel corso della carriera ha giocato con Bitonto, Casarano, Monopoli (in Serie C), Olympia Agnonese, Sporting Fulgor, Vastese, Barletta, Isola Liri e Termini. Santoro dunque, è la prima pedina per il Gravina 2023/2024, che sarà guidato ancora da Raimondo Catalano, confermato dalla dirigenza qualche giorno fa.