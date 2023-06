Gravina, il bilancio della stagione: salvezza raggiunta dopo una rincorsa nel finale

Un traguardo che ad un certo punto sembrava insperato, e che invece è stato raggiunto proprio al fotofinish e con merito. Il Gravina giocherà la prossima stagione ancora in Serie D, grazie ad una rincorsa nel finale di stagione culimanta avendo la meglio nel playout giocato contro il Molfetta. La situazione non sembrava delle migliori, ma alla fine l'arrivo in panchina di Raimondo Catalano al posto del duo formato da Antonio Summa e Felice Ragone ha fornito ai gialloblù la spinta giusta.

Il Gravina ha terminato la stagione regolare al quattordicesimo posto in classifica, con 36 punti. Lo score è stato di 7 vittorie, 15 pareggi e 12 sconfitta; allo stadio vicino sono arrivati 3 successi, 9 pari e 5 ko, mentre in trasferta sono state raccolte 4 vittorie condite da 6 pareggi e 7 sconfitte. I gol fatti ammontano a 29, quelli subiti invece sono stati 41. Dalla trentesima alla trentaquattresima giornata il Gravina ha raccolto cinque risultati utili di fila (3 vittorie e 2 pareggi) che hanno contribuito ad assicurarsi il posto per lo spareggio salvezza.