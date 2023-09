Gravina, il calendario del campionato: debutto contro la Palmese, tre big match nelle prime cinque giornate

La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato i calendari di tutti i gironi della Serie D: il campionato, come noto, prenderà il via domenica 10 settembre. C'è molta attesa per il girone H, che comprende ben undici squadre pugliesi.

Il Gravina debutterà tra le mura amiche ospitando la Palmese, mentre alla terza giornata (24 settembre) ci sarà il primo derby pugliese, contro il Nardò, a cui seguirà l'ostica trasferta in casa della Fidelis Andria; e subito dopo, alla quinta, il derby barese al cospetto del Team Altamura. Il 10 dicembre (quindicesimo turno) i gialloblù faranno visita al Bitonto, mentre a chiudere il calendario il confronto con il Manfredonia.

Serie D girone H 2023/2024: le date

Come già accennato, il campionato di Serie D partirà domenica 10 settembre e finirà il prossimo 5 maggio 2024. L'ultima giornata dell'andata si giocherà domenica 20 dicembre, poi la sosta invernale dal 24 al 31 dicembre; nell'arco di tutta l'annata si disputeranno tre turni infrasettimanali, ossia il primo novembre, il 20 dicembre e il 28 marzo. Il 17 marzo 2024 ci sarà la sosta per consentire alla rappresentativa Serie D di partecipare al Torneo di Viareggio.