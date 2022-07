Gravina, il portiere Paolo Vicino resta in gialloblù

Altra conferma per il Gravina, che potrà contare ancora sul portiere Paolo Vicino per la stagione 2022/2023, che sarà la sesta totale in gialloblù. Il classe 1995 è approdato al Gravina nella stagione 2016/2017, totalizzando 2 presenze prima di vivere una parentesi al Lecce fino al 2018; poi il ritorno nella Murgia nel settembre dello stesso anno: 36 i gettoni raccolti nella sua seconda avventura, che prosegurià dunque almeno per un'altra annata sportiva.