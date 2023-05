Gravina, il tecnico Catalano sul traguardo salvezza: "Tutti hanno dato l'anima, questa realtà può fare di più"

Un'autentica impresa, al termine di una rincorsa ravvivatasi nelle ultime giornate e che ha visto come culmine la vittoria nei playout contro il Molfetta (risultato di 3-1). I gialloblù ci hanno sempre creduto, lottando fino all'ultimo minuto e assicurandosi alcune partite chiave della stagione regolare come quella contro la Puteolana del 5 marzo e quelle contro Francavilla in Sinni e Bitonto dello scorso aprile. A rivestire un ruolo importante nel raggiungimento del traguardo è stato senza dubbio il tecnico Raimondo Catalano, arrivato a febbraio in sostituzione del duo formato da Antonio Summa e Felice Ragone.

"Per noi è importante aver ottenuto questo risultato -ha detto l'allenatore ai microfoni del club- Oltre all'obiettivo raggiunto mi voglio soffermare anche sul viaggio che abbiamo fatto, è stato un viaggio difficile e ricco di insidie ma ho conosciuto dei ragazzi straordinari e una realtà fantastica. La partita con il Molfetta? Nel secondo tempo è uscita fuori la nostra voglia, abbiamo fatto bene a livello di intensità e qualità. Tutti quanti hanno dato l'anima, non soltanto in questa partita. Questo risultato deve essere l'inizio di un percorso fatto dalla società in coabitazione con l'amministrazione comunale e con chi può aiutare il Gravina. Questa realtà può fare di più".

Catalano poi ha parlato del supporto del pubblico: "La gente di Gravina ha risposto alla grande nelle gare decisive, credo che i tifosi si siano divertiti a guardare una squadra che aveva voglia di giocare e che non si è tirata mai indietro".